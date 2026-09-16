Gemeente Waalwijk wil recht van opstal vestigen op gemeentegrond

De gemeente Waalwijk heeft plannen om een recht van opstal te vestigen op grond aan de Van Hiltstraat. Dit is nodig voor het leggen van een kabel tussen twee percelen.

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Het gaat om gemeentegrond aan de Van Hiltstraat in Waalwijk. Dit perceel staat kadastraal geregistreerd onder sectie L, nummer 969. De kabel moet zorgen voor stroomvoorziening tussen Van Hilststraat 21 en Van Hilststraat 23.

De huurder van de naastgelegen percelen heeft de gemeente gevraagd om dit recht van opstal. Volgens de gemeente is deze huurder de enige logische partij voor dit plan, omdat de kabel alleen via gemeentegrond gelegd kan worden.