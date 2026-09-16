Hurkmans Beheer krijgt aangepaste regels voor geluid in Beek en Donk

Het college van Laarbeek heeft nieuwe maatwerkvoorschriften gesteld voor Hurkmans Beheer in Beek en Donk. Deze regels hebben betrekking op geluid en zijn bedoeld om het milieu beter te beschermen.

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Het besluit om de voorschriften aan te passen is op 14 september 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek. De maatwerkvoorschriften vullen de bestaande regels van het Omgevingsplan aan en zijn specifiek voor de locatie aan de Trentstraat 22.

Met deze aanpassing wordt gehoor gegeven aan de noodzaak om geluidsnormen beter af te stemmen op de situatie ter plaatse. Hurkmans Beheer B.V. moet zich vanaf nu aan deze nieuwe regels houden, die het milieu beschermen.