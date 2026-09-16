Gemeente Laarbeek stelt concept-volgordelijst woningbouw vast

De gemeente Laarbeek heeft op 15 september 2026 een concept-volgordelijst vastgesteld voor woningbouwprojecten en scholen. De lijst bepaalt de prioriteit voor projecten binnen het proces "Eerder Aanvragen".

Gevonden voor jou

De volgordelijst is gebaseerd op transparante en objectieve criteria uit de gemeentelijke beleidsregels. Bij projecten waar de criteria geen onderscheid maakten, werd via loting een positie bepaald.

De lijst bevat een voorlopige rangorde van woningbouwprojecten, waaronder de Malthezer Hoeve in Aarle-Rixtel met 37 woningen en de uitbreiding van woonwagenlocaties in Lieshout en Beek en Donk. Grootste projecten zijn onder andere Schevelingen in Aarle-Rixtel met 550 woningen en LH Borgakker in Lieshout met 750 woningen.