Verkeersmaatregelen tijdens Putse Kermis en jaarmarkten

In Putte gelden tijdelijke verkeersmaatregelen vanwege de kermis en jaarmarkten. Deze zijn van 11 tot en met 13 oktober en op 18 oktober.

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Het centrum van Putte krijgt tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens de Putse Kermis en jaarmarkten. De afsluitingen zijn van woensdag 11 oktober 2026 vanaf half vijf ’s ochtends tot en met vrijdag 13 oktober 2026 om negen uur ’s avonds. Daarnaast zijn er ook maatregelen op woensdag 18 oktober 2026, van half vijf ’s ochtends tot negen uur ’s avonds.

Parkeerverboden worden streng gehandhaafd. Auto’s die niet worden verplaatst, kunnen worden weggesleept.