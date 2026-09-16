Bijwoning aangevraagd voor achterhuis in Oploo

In Oploo is een vergunning aangevraagd om het achterhuis van een woning aan de Loonseweg te gebruiken als bijwoning. De gemeente Land van Cuijk heeft de aanvraag op 11 september ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het adres Loonseweg 7 in Oploo en vraagt om een afwijking van de regels in het Omgevingsplan. Het dossier heeft zaaknummer Z2026-00006029.

De gemeente behandelt deze aanvraag volgens de standaard procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken.