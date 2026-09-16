Bomenkap aangevraagd in Heeswijk-Dinther

Het college van Bernheze heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van twee bomen aan de Koffiestraat in Heeswijk-Dinther.

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De aanvraag is op 3 september 2026 binnengekomen. Het gaat om het verwijderen van twee bomen op de locatie Koffiestraat, tegenover huisnummer 1c.

De stukken zijn zes weken in te zien op het gemeentehuis in Heesch. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt. De openingstijden staan op de website van de gemeente.