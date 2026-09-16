Verbouwing van vier woningen in Heeswijk-Dinther gepland

Er is een aanvraag gedaan om vier woningen in Heeswijk-Dinther te verbouwen. Het gaat om panden aan de Willebrordstraat.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning is op 31 augustus 2026 ontvangen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze. Het betreft de verbouwing van vier woningen aan de Willebrordstraat 59, 61, 63 en 65 in Heeswijk-Dinther.

De stukken rondom de aanvraag kunnen zes weken lang op afspraak worden ingezien in het gemeentehuis in Heesch. Voor de actuele openingstijden wordt verwezen naar de webpagina van de gemeente.