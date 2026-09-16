Vergunningsaanvraag voor woningverbouwing in Heeswijk-Dinther

Er is een vergunningsaanvraag gedaan voor het verbouwen van een woning aan de Langemeijerstraat in Heeswijk-Dinther.

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De gemeente Bernheze heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om werkzaamheden aan een woning op de Langemeijerstraat 3 in Heeswijk-Dinther. De aanvraag is op 1 september 2026 binnengekomen.

De bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien bij het gemeentehuis in Heesch. Dit kan gedurende zes weken vanaf de ontvangstdatum. Voor actuele openingstijden kun je terecht op de website van de gemeente.