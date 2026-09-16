Verbouwing woning in Heeswijk-Dinther aangevraagd

Er is een aanvraag binnengekomen voor het verbouwen van een woning aan Fokkershoek 23a in Heeswijk-Dinther.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze heeft op 2 september 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een woningverbouwing op het adres Fokkershoek 23a, 5473VD in Heeswijk-Dinther.

De vergunningsstukken zijn zes weken lang op afspraak in te zien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden staan op de website van de gemeente. Er zijn geen mogelijkheden voor bezwaar of beroep.