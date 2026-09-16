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Logo's en lichtreclame bij Stationsweg Eindhoven

Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van logo’s en lichtreclame aan de Stationsweg in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een bouwtechnische aanvraag.

Gevonden voor jou

De vergunning, met zaaknummer EHV-ZP2026-007230, heeft betrekking op het adres Stationsweg 17-01 in Eindhoven. Het betreft de bouwactiviteit voor het aanbrengen van logo’s en lichtreclame.

Deze verlenging is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Voor de verlenging is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

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