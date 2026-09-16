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Kleutervleugel basisschool in Eindhoven wordt uitgebreid

De basisschool aan het Mimosaplein in Eindhoven heeft plannen om de kleutervleugel uit te breiden. Er is een aanvraag ingediend voor een nieuw klaslokaal, een toiletgroep en een berging.

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De uitbreiding van de basisschool aan het Mimosaplein in Eindhoven betreft een nieuw klaslokaal, een toiletgroep en een berging. Het doel is om meer ruimte te creëren voor de kleuterafdeling.

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 11 september 2026 ontvangen. Het gaat om een kennisgeving, waarbij er nog geen mogelijkheid is om bezwaar te maken. Het zaaknummer van de aanvraag is EHV-ZP2026-008904.

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