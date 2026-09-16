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Mobiele kraan en bouwschutting toegestaan aan Stationsweg in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een mobiele kraan en een bouwschutting aan de Stationsweg.

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De vergunning is verleend voor het gebruik van de openbare ruimte bij Stationsweg 1. Dit betreft onder andere het plaatsen van een mobiele kraan en een bouwschutting. Het besluit is op 14 september 2026 verzonden.

Met deze toestemming wordt de ruimte beschikbaar gesteld voor werkzaamheden op dit adres. Het gaat om een officiële vergunning voor het gebruik van de openbare ruimte, zoals voor containers, steigers en andere tijdelijke constructies.

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