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E3 Interieurbouw start milieubelastende activiteit in Eindhoven

Bij Park Forum 1003 in Eindhoven is een melding gedaan voor een milieubelastende activiteit. Het gaat om het mechanisch bewerken van materialen door E3 Interieurbouw.

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Het bedrijf E3 Interieurbouw heeft een melding ingediend volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Op de locatie Park Forum 1003 in Eindhoven starten zij met het mechanisch bewerken van materialen zoals hout, in verband met de productie van interieur en meubelstukken.

De melding werd op 20 augustus 2026 geregistreerd en betreft een kennisgeving. Dit betekent dat er geen mogelijkheid is om bezwaar te maken tegen deze melding.

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