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Metaalbedrijf meldt milieubelastende activiteit in Eindhoven
Galvano Metaalhandel B.V. heeft een melding gedaan voor metaalbewerking op Park Forum 1309 in Eindhoven. Dit gaat om een milieubelastende activiteit.
De gemeente Eindhoven heeft op 20 augustus 2026 een melding ontvangen van Galvano Metaalhandel B.V. voor het mechanisch en thermisch bewerken van metalen. Deze activiteit valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).
De melding betreft een kennisgeving en is gekoppeld aan zaaknummer Z-2026-013340. Er kunnen geen bezwaren worden ingediend tegen deze procedure.
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