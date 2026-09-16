Burendag op 26 september in Abraham Bloemaerstraat Kaatsheuvel

De bewoners van de Abraham Bloemaerstraat in Kaatsheuvel hebben een melding gedaan voor een burendag op zaterdag 26 september. Dit evenement vindt plaats op hun eigen straat.

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De melding voor het organiseren van de burendag is op 27 augustus ingediend en op 10 september bevestigd. Het evenement wordt gehouden in de Abraham Bloemaerstraat.

De burendag is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en de onderlinge band te versterken. Bewoners van de straat hebben de vergunning aangevraagd.