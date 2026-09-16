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Kraan tijdelijk op rijbaan Klokkenlaan in Loon op Zand
Op 18 september wordt een kraan tijdelijk op de rijbaan bij de Klokkenlaan in Loon op Zand geplaatst. Het gaat om werkzaamheden bij de antennemast.
De gemeente Loon op Zand heeft toestemming gegeven voor het tijdelijk plaatsen van een kraan op de Klokkenlaan. Dit gebeurt op 18 september bij de antennemast.
De vergunning is verleend op basis van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z260001470.
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