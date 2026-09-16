Sinterklaasintocht krijgt groen licht in Loon op Zand

De intocht van Sinterklaas op 15 november 2026 in Loon op Zand heeft toestemming gekregen. Stichting Sinterklaas Loon op Zand diende de aanvraag in en kreeg deze goedgekeurd op 8 september. Het feest kan nu officieel doorgaan.

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Op 8 september is de vergunning verleend voor de jaarlijkse intocht van Sinterklaas in Loon op Zand. Stichting Sinterklaas Loon op Zand had de aanvraag ingediend. Het evenement vindt plaats op 15 november 2026.

Met deze toestemming kan het dorp zich opmaken voor een feestelijke dag. De vergunning betreft alle benodigde regels en voorwaarden voor een veilige en feestelijke intocht.