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Burendag op Willem de Zwijgerlaan in Kaatsheuvel krijgt groen licht
De bewoners van Willem de Zwijgerlaan in Kaatsheuvel hebben toestemming gekregen om op 26 september 2026 een Burendag te organiseren.
De vergunning voor deze Burendag werd op 10 september 2026 verleend. Het evenement vindt plaats op de Willem de Zwijgerlaan, waar buurtbewoners elkaar beter kunnen leren kennen tijdens deze dag.
Een Burendag is een jaarlijks terugkerend initiatief waarbij mensen samenkomen in hun buurt om gezelligheid te creëren en de onderlinge band te versterken. De vergunning maakt het mogelijk om activiteiten op straat te organiseren.
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