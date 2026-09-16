Bouwcontainer tijdelijk in parkeervak Gasthuisstraat Kaatsheuvel

Van 30 september tot 28 oktober mag een bouwcontainer in een parkeervak staan aan de Gasthuisstraat in Kaatsheuvel.

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De gemeente Loon op Zand heeft toestemming gegeven voor het tijdelijk plaatsen van een bouwcontainer in een parkeervak. Het gaat om de periode van 30 september 2026 tot en met 28 oktober 2026. De container komt te staan bij een woning aan de Gasthuisstraat 160 in Kaatsheuvel.

Het besluit is genomen op basis van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit artikel regelt onder andere het gebruik van openbare ruimte. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z260001485.