Arbeidsinspectie sluit klokkentoren Sint-Jan en Stadhuis: 'Trap te steil'

De klokken van de Sint-Jan en van het Bossche Stadhuis worden voorlopig niet live bespeeld. De gemeentelijke arbeidsinspectie vindt de situatie te onveilig en heeft beide torens per direct op slot gedaan.

“Het slot is al veranderd, ik mag er niet meer in”, zegt stadsbeiaardier Joost van Balkom die in dienst is van de gemeente tegen DTV Nieuws. Hij geeft aan dat hij overrompeld werd met het nieuws over de onveilige torens. Niet alleen de beiaardier staat buitenspel. Ook de populaire rondleidingen door de Sint-Janstoren liggen stil. Die vinden al ruim veertig jaar plaats. Een vrijwilliger moest volgens Van Balkom zelfs midden in een rondleiding met zijn gasten terug naar beneden toen duidelijk werd dat de toren niet meer toegankelijk was.

“Er wordt hier al zeshonderd jaar beiaard gespeeld en er zijn nog nooit gewonden of doden gevallen.”

"De arbeidsinspectie heeft op 14 september gekeken naar de arbeidsomstandigheden van de werkplek van de beiaardier in de toren van het Stadhuis", laat een gemeentewoordvoerder weten. "Die voldoet niet volledig aan de Arbowet. Omdat de situatie in de Sint-Janstoren op bepaalde punten gelijkenis toont, is ervoor gekozen om de activiteiten daar ook tijdelijk te stoppen."

“Er wordt hier al zeshonderd jaar beiaard gespeeld en er zijn nog nooit gewonden of doden gevallen", aldus een niet blije Van Balkom. "Nu is het opeens onveilig vanwege bewegende delen van het uurwerk en een steile trap naar de toren die bij calamiteiten de toren ontoegankelijk maakt." “Als de arbo een monumentaal pand bekijkt met een 21e eeuwse blik dan moet er een lift in en een wc. In een uniek historisch pand is dat er nooit, dus dit wordt nog een interessante casus want zo kun je monumentale panden dus overal onveilig en onbewoonbaar verklaren”, moppert Van Balkom.

“De oplossing is om onbevoegde mensen niet in de toren te laten.”