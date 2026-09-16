Klokkentorens Sint-Jan en Stadhuis per direct op slot: 'Te onveilig'

De klokken van de Sint-Jan en van het Bossche Stadhuis worden voorlopig niet live bespeeld. De gemeentelijke arbeidsinspectie vindt de situatie te onveilig en heeft beide torens per direct op slot gedaan.

“Het slot is al veranderd, ik mag er niet meer in”, zegt stadsbeiaardier Joost van Balkom die in dienst is van de gemeente tegen DTV Nieuws . Hij geeft aan dat hij overrompeld werd met het nieuws over de onveilige torens.

“Er wordt hier al zeshonderd jaar beiaard gespeeld en er zijn nog nooit gewonden of doden gevallen", aldus een niet blije Van Balkom. "Nu is het opeens onveilig vanwege bewegende delen van het uurwerk en een steile trap naar de toren die bij calamiteiten de toren ontoegankelijk maakt."

"De arbeidsinspectie heeft op 14 september gekeken naar de arbeidsomstandigheden van de werkplek van de beiaardier in de toren van het Stadhuis", laat een gemeentewoordvoerder weten. "Die voldoet niet volledig aan de Arbowet. Omdat de situatie in de Sint-Janstoren op bepaalde punten gelijkenis toont, is ervoor gekozen om de activiteiten daar ook tijdelijk te stoppen."

“Als de arbo een monumentaal pand bekijkt met een 21e eeuwse blik dan moet er een lift in en een wc. In een uniek historisch pand is dat er nooit, dus dit wordt nog een interessante casus want zo kun je monumentale panden dus overal onveilig en onbewoonbaar verklaren”, moppert Van Balkom.

Het zou volgens Van Balkom triest zijn als hij na een traditie van 125 jaar familie in dit vak het licht straks uit moet doen. “Er zijn plannen om alles te automatiseren, dan wordt het een technische installatie. De oplossing is om onbevoegde mensen niet in de toren te laten. Ik ben opgeleid om met bewegende delen om te gaan, net zoals de monteurs die het onderhoud doen van de klokken. We weten hoe het werkt. Als je een risicoanalyse maakt is er niks aan de hand want hoe vaak is er iemand in de toren, ikzelf vijftig keer per jaar.

Het is grote onzin wat er nu wordt verklaard, alleen kun je het niet naast je neerleggen. De Arbeidsinspectie heeft de doos van Pandora geopend, de torens zijn onveilig verklaard en dus moet je er nu iets aan doen.”

Ook vlag mag niet

Ook de vlagvoering bij de Stadstoren van het Stadhuis en bij de Sint-Janstoren zijn om veiligheidsredenen tijdelijk opgeschort. De gemeente doet nu onderzoek naar de bevindingen waarna wordt bepaald welke verbetermaatregelen nodig zijn om de traditie van de beiaardier die er al is sinds 1425 op een veilige manier voort te zetten.

Normaalgesproken bespeelt Joost van Balkom elke woensdag en zaterdag de beiaarden van zowel de Sint-Janstoren als het Stadhuis. Die live-uitvoeringen vinden voorlopig dus niet plaats, wel is ieder kwartier een melodie van de speeltrommel te horen door middel van een automatisch carillon. Hoe lang hij werkeloos moet toekijken weet hij niet. “Als er een verbouwing moet komen gaat dat in ieder geval handenvol geld kosten. Ik heb woensdag een gesprek met de gemeente, dan hoor ik het wel.”