Vrouw overreden door bestelbus na botsing op drukke kruising in Nuenen

Een fietsster is woensdagochtend ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbus op de kruising van de Europalaan met de Vallestap in Nuenen. De vrouw werd na de botsing door de bus overreden en is met spoed naar een traumacentrum gebracht.

De bestuurder van het bestelbusje zag volgens omstander de vrouw op de fiets over het hoofd. Het was druk op de weg en er kwamen fietsers vanuit meerdere richtingen.

Hulpdiensten rukten massaal uit. Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om medische hulp te verlenen. Na een behandeling op straat werd de vrouw onder begeleiding van een trauma-arts met spoed overgebracht naar het traumacentrum in Tilburg. Om het ambulancevervoer snel en veilig te laten verlopen, sloot Rijkswaterstaat een rijstrook af op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren

Bekende locatie

De Europalaan staat volgens omwonenden bekend als een locatie waar regelmatig ongelukken gebeuren. Ook op andere kruisingen langs de weg, zoals bij de Parkstraat, Pincart, Geldropsedijk en Kapperdoesweg, gaat het vaker mis. Vooral tijdens de ochtendspits zorgen de vele fietsers, scooters en andere weggebruikers voor drukke en soms onoverzichtelijke situaties.

Op de kruising met de Kapperdoesweg werden in het verleden al maatregelen genomen aan het fietspad nadat daar meerdere ernstige ongevallen plaatsvonden. Of er ook op andere plekken aanpassingen nodig zijn, wordt onderzocht.