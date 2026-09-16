Toneelvereniging De Heidespelers speelt ‘Huisje aan zee’

Toneelvereniging De Heidespelers uit Someren-Heide speelt dit najaar de klucht ‘Huisje aan zee’. De première vindt plaats op vrijdag 30 oktober, gevolgd door twee heropvoeringen.

Gevonden voor jou

De Heidespelers brengen dit najaar de klucht ‘Huisje aan zee’ op de planken. Het stuk is geschreven door H. Roede en geregisseerd door Bernard Tholen. De voorstelling bestaat uit drie bedrijven en belooft een avond vol humor en herkenbare situaties.

Dit jaar doen ook toneelspelers uit Someren-Eind mee, wat het extra leuk maakt voor inwoners van die plaats. Zij kunnen hun dorpsgenoten vanaf de zaal aanmoedigen.

Drie voorstellingen

De première is op vrijdag 30 oktober. Daarna volgen twee heropvoeringen op zaterdag 31 oktober en vrijdag 6 november. Alle voorstellingen beginnen om acht uur ’s avonds. De uitvoeringen vinden plaats in Gemeenschapshuis De Bunt aan de Graathof in Someren.

Met ‘Huisje aan zee’ biedt de toneelvereniging een gezellige avond uit voor iedereen die van humor en lokaal talent houdt.