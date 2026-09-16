Papegaai in Efteling-attracties zorgt voor ophef, park gaf toestemming

Een bezoeker van de Efteling mocht afgelopen zaterdag haar papegaai meenemen naar het park, omdat de vogel diende als hulpdier. Dat laat het attractiepark in Kaatsheuvel woensdag weten aan Omroep Brabant. Een TikTok-filmpje van de papegaai in Carnaval Festival zorgt op social media voor ophef, schrijft Looopings.

Op het inmiddels verwijderde TikTok-filmpje is volgens Looopings te zien hoe de papegaai op de arm van de vrouw zit bij De Vliegende Hollander en de Python. In de attractie Carnaval Festival steekt de vogel zijn kop uit een open tas, die bij de vrouw op schoot staat.

Ophef

Het filmpje krijgt veel verontwaardigde reacties, schrijft de pretparkwebsite. "Geen katten, geen vogels. Wat is het volgende, een pony of hamster mee naar binnen nemen omdat het ons helpt? Waar gaat de Efteling heen?", vraagt iemand zich af. Ook maken mensen zich online zorgen over dierenleed.

De Efteling laat woensdag aan Omroep Brabant weten dat het park vooralsnog alleen hulphonden heeft ontvangen volgens het bestaande beleid tót dit verzoek kwam. "Het was een uitzonderlijke aanvraag, die we intern goed moesten bespreken", zegt een woordvoerder.

'Dier moest in tas blijven'

De papegaai diende volgens het park als hulpdier. "We hebben het goed afgewogen en aan de hand van de situatie van mevrouw en in het kader van toegankelijkheid hebben we het goedgekeurd." Wat de situatie van de vrouw precies is, kan het park niet zeggen. "We hebben wel afgesproken dat de vogel gedurende het hele bezoek in de tas moest blijven", zegt de woordvoerder. Op de beelden is te zien dat de bezoeker zich daar niet aan heeft gehouden.

Het attractiepark is van plan om het beleid voor hulpdieren te gaan herzien. "Dat stond al op de planning. Het is een toevallige samenkomst met dit verzoek. We willen een toegankelijke plek zijn dus we herzien ons beleid eens in de zoveel tijd."