Schuur vervangen vergunningsvrij in Raamsdonksveer

Op Windvang 1 in Raamsdonksveer mag een schuur vergunningsvrij worden vervangen. De gemeente heeft dit op 14 september 2026 vastgesteld.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het vervangen van een schuur is door de gemeente goedgekeurd als vergunningsvrij. Het gaat om een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. De locatie van de schuur is Windvang 1 in Raamsdonksveer.

De eindbrief en de bijbehorende documenten kunnen op verzoek worden ingezien. Voor deze vergunningsvrije aanvraag is het niet mogelijk om bezwaar of beroep in te dienen.