Gehandicaptenparkeerplaatsen in Oss aangepast

De gemeente Oss heeft besloten om meerdere gehandicaptenparkeerplaatsen aan te passen. Een algemene parkeerplaats wordt opgeheven en elf nieuwe plekken worden aangewezen op kenteken.

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De gemeente Oss heeft een verkeersbesluit genomen om het parkeren voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart te verbeteren. Een algemene parkeerplaats in Oijen wordt verwijderd, terwijl elf nieuwe parkeerplaatsen op kenteken worden aangewezen. Deze plekken bevinden zich op verschillende locaties in Oss, Maren-Kessel en Megen.

Het besluit is genomen omdat betrokkenen een verzoek hebben ingediend en de gemeente constateerde dat er onvoldoende vrije parkeerplaatsen beschikbaar waren in de buurt van hun woningen. De nieuwe parkeerplaatsen komen onder andere aan de Hertewissel, Pastoor Bloemstraat en Maria van Bourgondiëstraat in Oss.

Het verkeersbesluit treedt in werking de dag na de officiële bekendmaking. De betrokken borden worden geplaatst volgens de geldende verkeersregels.