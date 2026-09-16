Melding voor het aanvullen van bouwkavel in Eersel

In Eersel is een melding gedaan voor het toepassen van grond op Heibloem 3G. Het gaat om het aanvullen van een bouwkavel door Grondbalans B.V.

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Het college van burgemeester en wethouders van Eersel heeft een melding ontvangen volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Grondbalans B.V. wil op de locatie aan Heibloem 3G grond gebruiken om een bouwkavel aan te vullen.

De melding is op 9 september 2026 ingediend en heeft het DSO-verzoeknummer 2026090900651. Dit type melding is alleen een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid voor bezwaar.