Kozijnen van woning in Nieuw-Vossemeer mogen worden aangepast

De gemeente Steenbergen heeft toestemming gegeven voor het aanpassen van de kozijnen van een woning aan de Achterstraat 5A in Nieuw-Vossemeer.

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Het besluit betreft wijzigingen aan de voor- en zijgevel van de woning. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is goedgekeurd en het besluit is op 14 september 2026 naar de aanvrager verzonden.

De woning ligt aan Achterstraat 5A in Nieuw-Vossemeer. Het besluit is geregistreerd onder nummer 0851Z260700000940.