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Maatwerkvoorschriften voor De Stelle in De Heen
Gemeenschapshuis De Stelle in De Heen heeft toestemming gekregen om afvalwater te lozen zonder vetafscheider en slibvangput. Dit is besloten door de gemeente Steenbergen.
De Stichting Gemeenschapshuis “De Stelle” aan de Dorpsweg 57 in De Heen had op 6 augustus 2026 een verzoek ingediend voor het aanpassen van de regels rondom het lozen van afvalwater. Het gaat hierbij om een maatwerkvoorschrift, wat inhoudt dat er specifieke toestemming is verleend om af te wijken van standaardregels.
De gemeente Steenbergen heeft op 14 september 2026 het besluit hierover verzonden. Bij dit besluit hoort zaaknummer Z2026-00020515. Dit kan digitaal worden ingezien via het officiële publicatieblad.
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