Maatwerkvoorschriften voor De Stelle in De Heen

Gemeenschapshuis De Stelle in De Heen heeft toestemming gekregen om afvalwater te lozen zonder vetafscheider en slibvangput. Dit is besloten door de gemeente Steenbergen.

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De Stichting Gemeenschapshuis “De Stelle” aan de Dorpsweg 57 in De Heen had op 6 augustus 2026 een verzoek ingediend voor het aanpassen van de regels rondom het lozen van afvalwater. Het gaat hierbij om een maatwerkvoorschrift, wat inhoudt dat er specifieke toestemming is verleend om af te wijken van standaardregels.