Vergunning voor renovatie Kerkstraat 26 in Leende verleend

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor renovatie aan de Kerkstraat 26 in Leende. Het besluit werd genomen op 14 september.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning met zaaknummer 487648, waarbij toestemming is gegeven voor zowel bouwen volgens het omgevingsplan als technische bouwactiviteiten. De renovatie vindt plaats op het adres Kerkstraat 26 in Leende.

Het besluit is openbaar en de stukken kunnen gedurende zes weken worden ingezien bij het gemeentehuis. Deze periode is gestart op 15 september. Voor meer informatie of vragen kan contact worden opgenomen met de gemeente Heeze-Leende via telefoon of e-mail.