Doosletters op pand Nieuwe Eerdsebaan in Schijndel toegestaan

De gemeente Meierijstad heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van doosletters op een pand aan de Nieuwe Eerdsebaan 2 in Schijndel.

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Op 14 september heeft de gemeente Meierijstad een vergunning verleend voor het aanbrengen van doosletters op een gebouw aan de Nieuwe Eerdsebaan 2 in Schijndel. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3551.

Doosletters zijn driedimensionale letters die vaak gebruikt worden voor reclame of bedrijfsnamen op gevels. Het besluit is verzonden op 14 september, en de aanvrager kan nu aan de slag met de geplande werkzaamheden.