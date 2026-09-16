Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij Schipluidenlaan in Tilburg

Bij Schipluidenlaan 78 in Tilburg wordt een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ingericht. Het besluit hiervoor is op 14 september 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders.

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De gehandicaptenparkeerplaats komt op de dichtstbijzijnde beschikbare locatie bij de toegang van het pand. De aanvrager heeft een gehandicaptenparkeerkaart en komt om medische redenen in aanmerking voor deze speciale parkeerplaats.

Om de veiligheid van weggebruikers en passagiers te waarborgen en de doorstroming van het verkeer te verbeteren, worden tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen volgens landelijke richtlijnen. De politie heeft hiermee ingestemd.