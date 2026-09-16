Tijdelijk bouwwerk voor jongerenplek aangevraagd in Tilburg

Gemeente Tilburg heeft een aanvraag ontvangen voor een tijdelijk bouwwerk. Dit bouwwerk is bedoeld als ontmoetingsplek voor jongeren en wordt geplaatst op een nader te bepalen locatie.

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De aanvraag is op 11 september 2026 ingediend en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00011759. Het plan omvat meerdere activiteiten: technische bouw, uitvoering van werkzaamheden en het afwijken van regels in het Omgevingsplan.

De gemeente Tilburg neemt uiterlijk op 6 november 2026 een besluit over de vergunning, maar deze termijn kan worden verlengd. Zodra er een besluit is genomen, wordt dit openbaar gemaakt.