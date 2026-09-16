Advertentie
Vergunning verleend voor aanpassing voorgevel in Mierlo
Er is een vergunning verleend voor het wijzigen van de voorgevel van een pand aan Hooghuis 35 in Mierlo. Het besluit is op 14 september verzonden.
De eigenaar van het pand aan Hooghuis 35 in Mierlo heeft toestemming gekregen om de voorgevel te veranderen. Het besluit hierover is afgelopen maandag verstuurd.
Het gaat om een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure is gevolgd. Het zaaknummer van de aanvraag is 17713855055.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie