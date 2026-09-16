Bodemsanering afgerond aan Zevenheuvelenweg in Tilburg

De bodemsanering aan de Zevenheuvelenweg 23-25 in Tilburg is afgerond. Het college van Tilburg heeft ingestemd met het saneringsverslag en er gelden nu gebruiksbeperkingen op de locatie.

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De bodemsanering op het terrein aan de Zevenheuvelenweg in Tilburg is uitgevoerd door TAUW b.v. uit Deventer. Het saneringsverslag werd op 31 oktober 2023 ingediend bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, die namens de gemeente deze procedure afhandelt.

Nu de sanering is afgerond, zijn er gebruiksbeperkingen van toepassing op de locatie. De beschikking hierover ligt vanaf 16 oktober 2026 zes weken ter inzage in de Stadswinkel Centrum aan het Koningsplein in Tilburg. De openingstijden zijn op maandag, woensdag en vrijdag van acht uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds, en op dinsdag en donderdag tot acht uur ’s avonds.