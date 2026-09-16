Verbouwing woning Voortseweg 8 in Deurne aangevraagd

De gemeente Deurne heeft een aanvraag ontvangen voor het verbouwen en uitbreiden van een woning aan de Voortseweg.

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Op 11 september is bij de gemeente Deurne een vergunning aangevraagd voor het verbouwen en uitbreiden van de woning aan Voortseweg 8. Het gaat om technische bouwwerkzaamheden en een wijziging volgens het omgevingsplan.

De aanvraag wordt beoordeeld en er wordt binnen acht weken een besluit genomen. Deze termijn kan met zes weken worden verlengd of tijdelijk worden stopgezet als aanvullende informatie nodig is.