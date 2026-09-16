Subsidieplafonds 2027 vastgesteld door gemeente Best

De gemeente Best heeft de subsidieplafonds voor 2027 vastgesteld. Het gaat om subsidies voor onder meer cultuur, welzijn, duurzaamheid en maatschappelijke evenementen. De bedragen zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad.

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Op 1 september heeft het college van burgemeester en wethouders van Best de subsidieplafonds voor volgend jaar vastgesteld. De regelingen zijn gericht op diverse terreinen zoals erfgoed, sport, recreatie en gezondheid. Ook verduurzamingsprojecten en initiatieven zoals groene daken en isolatiemaatregelen komen in aanmerking voor financiële steun.

Bij maatschappelijke evenementen is er een totaalbedrag van 69.000 euro beschikbaar, waarvan specifieke bedragen zijn gereserveerd voor onder andere de carnavalsoptocht, Koningsdag en de Sinterklaasintocht. Ook de lokale omroep kan rekenen op een subsidie van 23.619 euro. Voor kinderopvang zonder recht op toeslag is 120.000 euro gereserveerd.

De totale bedragen zijn afhankelijk van de goedkeuring van de programmabegroting voor 2027 door de gemeenteraad. Als de begroting onvoldoende middelen biedt, kan het subsidieplafond worden aangepast. Meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedures is te vinden via de gemeente Best.