Vergunning verleend voor Kempenerpop 2026 in Waalre

De gemeente Waalre heeft een vergunning verleend voor Kempenerpop 2026. Het evenement mag tijdelijk afwijken van het omgevingsplan aan de Dreefstraat 48.

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Het gaat om een tijdelijke buitenplanse activiteit, wat betekent dat het evenement niet binnen de standaard regels van het omgevingsplan past. De vergunning is verleend op basis van zaaknummer 1137823.

Kempenerpop 2026 vindt plaats op de locatie Dreefstraat 48 in Waalre. Door de vergunning kan het evenement doorgaan ondanks dat het afwijkt van de regels in het huidige omgevingsplan.