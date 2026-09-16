Carport buiten bouwvlak toegestaan in Chaam

In Chaam is toestemming gegeven voor het plaatsen van een carport buiten het bouwvlak.

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De gemeente Alphen-Chaam heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een carport op Gilzeweg 2 in Chaam. De vergunning betreft een plaatsing buiten het bestaande bouwvlak.

Het besluit is genomen op 14 september 2026 en heeft betrekking op een aanvraag die eerder werd ingediend. Het gaat om een adres in Chaam, waar de aanpassingen nu officieel zijn toegestaan.