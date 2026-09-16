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Mobiele kraan ingezet voor dakrenovatie in Riethoven
In Riethoven is toestemming verleend voor het plaatsen van een mobiele kraan op 2 en 7 oktober 2026 vanwege een dakrenovatie aan de Tonterstraat 6. Ook mag er van 1 tot en met 23 oktober een container worden geplaatst.
De gemeente Bergeijk heeft de vergunning verleend voor het gebruik van de openbare ruimte aan de Tonterstraat 6 in Riethoven. Dit is nodig voor werkzaamheden aan het dak van het pand. De mobiele kraan wordt tijdelijk ingezet op 2 en 7 oktober.
Daarnaast is het toegestaan om een container te plaatsen voor de opslag van materialen en afval. Deze mag er staan van 1 tot en met 23 oktober 2026.
De vergunning heeft betrekking op het zaaknummer 17248137 en de locatie Tonterstraat 6, Riethoven.
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