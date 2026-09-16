Verbouwing bedrijfswoning in Molenschot goedgekeurd

De gemeente Gilze en Rijen heeft toestemming gegeven voor de verbouwing van een bedrijfswoning met bedrijf aan huis aan de Schoolstraat in Molenschot.

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Het gaat om het pand op Schoolstraat 62, waar een combinatie van wonen en werken mogelijk is. De vergunning voor de verbouwing is op 14 september 2026 verzonden.

Met deze goedkeuring kunnen de plannen voor de aanpassing van de bedrijfswoning worden uitgevoerd. Het pand bevindt zich in het dorp Molenschot, dat onderdeel is van de gemeente Gilze en Rijen.