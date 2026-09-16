Wilhelmina's Pleinfeest in Rijen krijgt vergunning voor jaarmarkt

Het Wilhelmina's Pleinfeest in Rijen heeft een vergunning gekregen voor een jaarmarkt op dinsdag 20 oktober 2026. Het evenement vindt plaats van twaalf uur 's middags tot acht uur 's avonds op het Wilhelminaplein.

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De vergunning voor het Wilhelmina's Pleinfeest is op 14 september verleend. Het evenement zal bezoekers de gelegenheid bieden om op het Wilhelminaplein te genieten van een jaarmarkt met diverse kraampjes en activiteiten.

Het feest is een jaarlijks terugkerend evenement in Rijen en trekt traditioneel veel publiek. De organisatie heeft toestemming gekregen om het evenement binnen de gestelde tijden te laten plaatsvinden.