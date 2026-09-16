Jaarmarkt Rijen krijgt vergunning voor oktober

De jaarmarkt in Rijen heeft een vergunning gekregen voor 20 oktober.

Gevonden voor jou

Op dinsdag 20 oktober zal de jaarmarkt plaatsvinden in het centrum van Rijen. Het evenement is gepland van negen uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags en strekt zich uit over de Pastoor Oomenstraat, Hoofdstraat, Stationsstraat en het Wilhelminaplein.