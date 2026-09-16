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Jaarmarkt Rijen krijgt vergunning voor oktober
De jaarmarkt in Rijen heeft een vergunning gekregen voor 20 oktober.
Op dinsdag 20 oktober zal de jaarmarkt plaatsvinden in het centrum van Rijen. Het evenement is gepland van negen uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags en strekt zich uit over de Pastoor Oomenstraat, Hoofdstraat, Stationsstraat en het Wilhelminaplein.
De vergunning voor de jaarmarkt is op 14 september verzonden. Hiermee kan het evenement officieel doorgaan. Het biedt bezoekers de kans om te genieten van kraampjes en activiteiten in het hart van Rijen.
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