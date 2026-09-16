Nieuwe drijfmestopslag bij boerderij in Hulten

Bij een boerderij aan de Hulteneindsestraat in Hulten is een melding gedaan voor het plaatsen van een mestbassin. Het opslagvat heeft een netto inhoud van 2.380 kubieke meter.

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De boerderij Mts. K.R.J. v. Zon in Hulten heeft op 9 september een melding gedaan voor een milieubelastende activiteit. Het betreft de aanleg van een mestbassin met een bruto inhoud van 2.478 kubieke meter en een oppervlakte van 488 vierkante meter. Het bassin zal gebruikt worden voor de opslag van drijfmest, digestaat of dunne fractie.

De melding is op 14 september afgehandeld. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep. Voor verdere correspondentie over deze melding is het zaaknummer Z2026-00022806 van belang.