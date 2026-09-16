Grond wordt toegepast aan Mosstraat in Rijen

Bij de Mosstraat in Rijen is een melding afgehandeld voor het gebruik van grond of baggerspecie.

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De gemeente Gilze en Rijen heeft een melding afgehandeld over het toepassen van grond of baggerspecie aan de Mosstraat in Rijen. Het gaat om een procedure volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), waarbij grond of baggerslib wordt gebruikt om bijvoorbeeld een gebied op te hogen of aan te leggen.

De melding is op 14 september 2026 afgehandeld. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen. De melding ligt ook niet ter inzage.