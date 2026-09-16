Gestelse Kermis Deja-Vu krijgt vergunning voor eind september

De burgemeester van Sint-Michielsgestel heeft een vergunning verleend voor de Gestelse Kermis Deja-Vu. Het evenement vindt plaats van zaterdag 26 september tot en met dinsdag 29 september op het Petrus Dondersplein.

Gevonden voor jou

De kermis begint zaterdagavond 26 september om zeven uur en eindigt dinsdag 29 september om één uur ’s nachts. Bezoekers kunnen op zondag vanaf twee uur ’s middags terecht en op maandag en dinsdag vanaf vijf uur.

De locatie voor het evenement is het Petrus Dondersplein in Sint-Michielsgestel. Het programma strekt zich uit over vier dagen en biedt vermaak tot diep in de nacht.