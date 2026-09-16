Feesttent kermis Gestel krijgt vergunning voor Torenplein

De burgemeester van Sint-Michielsgestel heeft toestemming gegeven voor een feesttent op het Torenplein tijdens de kermis. Het evenement vindt plaats van vrijdag 25 september tot en met maandag 28 september.

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De feesttent op het Torenplein in Sint-Michielsgestel mag op drie dagen open. Vrijdag 25 september begint het evenement om acht uur ’s avonds en eindigt zaterdag 26 september om één uur ’s nachts. Op zaterdag 26 september gelden dezelfde tijden. Zondag 27 september start de feesttent al om vier uur ’s middags en sluit maandagochtend 28 september om één uur.

De vergunning is op 14 september 2026 verleend door de burgemeester van Sint-Michielsgestel. Het evenement maakt deel uit van de jaarlijkse kermis.