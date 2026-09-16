Container geplaatst in parkeervak Dongen vanaf 16 oktober

Van 16 tot 29 oktober wordt een container geplaatst in een parkeervak in Dongen.

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Er is een melding ontvangen voor het tijdelijk plaatsen van een container op een parkeervak bij Sluisweg 34 in Dongen. Dit gebeurt van 16 tot en met 29 oktober 2026. De melding is vergunningsvrij, wat betekent dat geen toestemming nodig is voor deze activiteit.

De container wordt gebruikt voor opslag van goederen. Het zaaknummer van deze melding is Z2026-00001463. Omdat er geen vergunning nodig is, kunnen er geen bezwaren worden ingediend.