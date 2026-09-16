Buurtbarbecue op Oranjeplein in Dongen op 26 september

Op het grasveld van het Oranjeplein in Dongen is op 26 september een buurtbarbecue gepland. De activiteit is vergunningsvrij.

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De gemeente Dongen heeft op 11 september een melding ontvangen voor een buurtbarbecue op het grasveld van het Oranjeplein. De barbecue vindt plaats op 26 september en is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001452. Omdat het om een vergunningsvrije activiteit gaat, zijn bezwaarprocedures niet mogelijk.

Het evenement is bedoeld voor bewoners in de buurt en heeft geen aanvullende vergunning nodig. Voor vragen over deze melding kun je contact opnemen met de gemeente Dongen.