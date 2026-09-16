Nieuwe nummeraanduidingen voor bedrijfsunits in Waspik

Het College van Waalwijk heeft nummeraanduidingen vastgesteld voor 27 nieuwe bedrijfsunits aan de Achterste Dijk 2 in Waspik. Het besluit is op 15 september 2026 bekendgemaakt.

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De nummeraanduidingen variëren van 2-01 tot en met 2-27 en zijn gekoppeld aan bedrijfsunits die op deze locatie zullen worden gerealiseerd. Het besluit heeft zaaknummer WWK-2026-019458 gekregen.

Het besluit is afgelopen dinsdag officieel gepubliceerd door de gemeente Waalwijk. De locatie Achterste Dijk 2 ligt in Waspik, een dorp binnen de gemeentegrenzen.